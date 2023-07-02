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Российские ВС очень быстро приспосабливаются к любому западному вооружению и технике и эффективно их уничтожают, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Авторы публикации приводят эпизод с ударными вертолетами Ка-52 “Аллигатор”, сумевшими ликвидировать несколько десятков танков “Леопард”. По их словам, чем дольше длится специальная военная операция, тем лучше российские военные начинают разбираться в особенностях западной техники и в ее уязвимостях.

Так, в прошлом году Киев получил реактивные системы залпового огня HIMARS и довольно активно использовал их в осеннем контрнаступлении. Однако сейчас атаки с применением этого комплекса абсолютно неэффективны, так как ВС РФ не только научились сбивать ракеты, но и рассредоточили силы, чтобы не подвергаться ударам противника.

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