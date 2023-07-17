В свободном доступе в Сети оказались фамилии, имена, электронные и реальные адреса 5,6 тысячи сотрудников немецких спецслужб. Причиной журналисты издания Der Spiegel называют уязвимости в сервисе VirusTotal.

Он предназначен для проверки файлов на наличие вирусов. После его использования в интернет утекли персональные данные сотрудников не только немецких организаций, но и американских Агентства национальной безопасности, Федерального бюро расследований, Минюста и Киберкомандования ВС США.

Представители Федерального управления по информационной безопасности заявили, что уже предупреждали спецслужбы и различные ведомства о недопустимости использования онлайн-сервиса для проверки файлов государственной важности. После утечки данных, которая уже подтверждена официально, они настоятельно рекомендуют прекратить продолжать применение VirusTotal.

При этом отмечается, что в Сеть попали только данные сотрудников вышеупомянутых организаций. Никакой другой информации из проверяемых сервером файлов в интернете не обнаружили.