Ученые из Йоркского университета провели исследование, в котором опровергли ранее существовавшее утверждение, что людям с психическими расстройствами полезно проживать с домашними питомцами. Своей работой они поделились с изданием Human-Animal Interactions.

Ранее специалисты считали, что жизнь с домашними животными может улучшить психическое здоровье. Однако проведенный опрос опроверг данное мнение. В исследовании приняло участие 170 человек. Среди опрошенных 81 респондент имел домашнее животное. Более 95% из них отметили, что благодаря проживанию с животными они ощущают себя любимыми и необходимыми. Однако, несмотря на это, выраженного улучшения в общем психическом здоровье у людей, имеющих питомцев, в сравнении с теми, у кого их нет, ученые не обнаружили.

Исходя из этого, специалисты отметили, что проживание людей, имеющих психические расстройства, с домашними животными не способно улучшить их ментальное здоровье. Однако в то же время животные являются важным источником поддержки. Поэтому ученые продолжат свои исследования в данной области.