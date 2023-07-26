ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал высказывание депутата Госдумы Михаила Шеремета о необходимости скопировать западные ракеты Storm Shadow и реактивные системы залпового огня HIMARS. Парламентарий отметил, что в распоряжении российских инженеров уже есть трофейные боезаряды, по которым можно изготовить собственное вооружение с такими же характеристиками, напоминает РИА Новости.

По словам Кнутова, у России имеются ракеты «Калибр» морского базирования, которые отлично себя зарекомендовали в ходе специальной военной операции. Поэтому ей нужно не копировать чужие технологии, а развивать собственные.

Также аналитик заявил, что в парке «Патриот» на выставках неоднократно демонстрировались ракеты, ни в чем не уступающие британским Storm Shadow. Сейчас неизвестно, будут ли они запущены в серийное производство, решение об этом находиться в юрисдикции Минобороны России.

Вам может понравиться

Пентагон: Вашингтон предоставляет Киеву оружие исключительно для защиты внутри границ Украины

Руководство Соединенных Штатов Америки отправляет военную помощь вооруженным силам Украины для защиты своей территории внутри границ государства. Об этом в беседе с журналистом Fox News заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Серия мощных взрывов зафиксирована в Измаиле Одесской области, юг региона атакуют “Герани”

Мощные взрывы зафиксированы в ночь на 24 июля в Измаиле Одесской области. В данным момент атака продолжается, мониторинговые ресурсы пишут об обнаружении дронов-камикадзе «Герань-2», приближающиеся к населенным пунктам Рени и

Валуев обратился к российским спортсменам с призывом следить за языком после скандала с Исинбаевой

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев обратился к российским спортсменам с призывом следить за своим языком после скандала, случившегося после заявления двухкратной олимпийской чемпионки в