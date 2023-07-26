Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал высказывание депутата Госдумы Михаила Шеремета о необходимости скопировать западные ракеты Storm Shadow и реактивные системы залпового огня HIMARS. Парламентарий отметил, что в распоряжении российских инженеров уже есть трофейные боезаряды, по которым можно изготовить собственное вооружение с такими же характеристиками, напоминает РИА Новости.

По словам Кнутова, у России имеются ракеты «Калибр» морского базирования, которые отлично себя зарекомендовали в ходе специальной военной операции. Поэтому ей нужно не копировать чужие технологии, а развивать собственные.

Также аналитик заявил, что в парке «Патриот» на выставках неоднократно демонстрировались ракеты, ни в чем не уступающие британским Storm Shadow. Сейчас неизвестно, будут ли они запущены в серийное производство, решение об этом находиться в юрисдикции Минобороны России.