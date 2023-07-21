ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководство Пентагона признало начало украинского контрнаступления провальным. Причем ответственность за это, по мнению высшего военного руководства США, лежит на разведывательной службе Североатлантического альянса. Об этом в своем материале с аналитикой западной прессы сообщает обозреватель издания «Свободная Пресса» Константин Ольшанский.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, страны коллективного Запада подготовили порядка 63 военнослужащих украинской армии. При этом журналисты задали ему вопрос, почему Запад продолжает и дальше готовить украинских солдат, если уже всем очевиден провал контрнаступления ВСУ. Однако Милли ответил, что контрнаступление армии Украины замедлилось из-за мощной линии обороны, выстроенной Вооруженными силами Российской Федерации.

Обозреватель издания Defense News написал, что данное заявление Милли является чистосердечным признанием провальной работе разведки НАТО. Ведь аналитические и разведывательные структуры альянса перед началом украинского контрнаступления исследовали оборону российских сил с целью выявить слабые места.

Поэтому эксперты сходятся во мнении, что подразделения ВС Украины не смогут добиться значимых успехов на поле боя до осени. А далее непогода сделает невозможным продвижение любой из сторон.

Вам может понравиться

Президент России назвал службу участников спецоперации «тяжелейшей работой» в опасных для жизни условиях

Участники специальной военной операции выполняют «тяжелейшую работу в чрезвычайно опасных для здоровья и жизни условиях», заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что именно поэтому необходимо обеспечить бойцам ВС РФ

В Финляндии удивились, что в российских СМИ не освещали приезда Байдена в Хельсинки

Россия намерено показала Финляндии, что её не интересует политика, которую ведёт Хельсинки. Поэтому в российских СМИ никак не освещался визит в Финляндию президента США Джо Байдена, которого финские эксперты называют

На Сахалине произошло странное ДТП: автомобиль влетел в стену многоэтажки

В городском дворе сахалинского города Оха произошло довольно странное дорожно-транспортное происшествие. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения, а соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Телеграм-каналов. На кадрах