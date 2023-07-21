Руководство Пентагона признало начало украинского контрнаступления провальным. Причем ответственность за это, по мнению высшего военного руководства США, лежит на разведывательной службе Североатлантического альянса. Об этом в своем материале с аналитикой западной прессы сообщает обозреватель издания «Свободная Пресса» Константин Ольшанский.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, страны коллективного Запада подготовили порядка 63 военнослужащих украинской армии. При этом журналисты задали ему вопрос, почему Запад продолжает и дальше готовить украинских солдат, если уже всем очевиден провал контрнаступления ВСУ. Однако Милли ответил, что контрнаступление армии Украины замедлилось из-за мощной линии обороны, выстроенной Вооруженными силами Российской Федерации.

Обозреватель издания Defense News написал, что данное заявление Милли является чистосердечным признанием провальной работе разведки НАТО. Ведь аналитические и разведывательные структуры альянса перед началом украинского контрнаступления исследовали оборону российских сил с целью выявить слабые места.

Поэтому эксперты сходятся во мнении, что подразделения ВС Украины не смогут добиться значимых успехов на поле боя до осени. А далее непогода сделает невозможным продвижение любой из сторон.