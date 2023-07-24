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Российские ВС внезапно прорвали линию обороны ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Противник запаниковал, так как этот прорыв дает возможность получить надежный плацдарм для дальнейшего наступления, рассказал в публикации для портала «Свободная пресса» военный эксперт Александр Ситников.

Он отметил, что ВС РФ на данном участке фронта оказывают беспрецедентное давление на противника, вынуждая его отходить, неся серьезные потери. Раненых и погибших боевиков ВСУ грузовиками доставляют в Харьков, на линии соприкосновения постоянно горит вражеская техника.

Источники из Генштаба ВС распространяют панические заявления об истощении сил украинской армии. Это подтверждают и российские военные эксперты.

«Осталось две бронетанковые бригады, плюс 5−7 моторизованных. Их держат про запас, а остальные резервы были уничтожены в Артемовске», – отметил профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

Автор публикации сообщает, что прорыв у Кармазиновки – это серьезное достижение, позволяющее создать Киеву проблемы на Сватовском направлении.

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