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Портал «Свободная пресса» призывает быстрее завершить модернизацию российских самолетов, являющихся аналогами американских «АВАКС» – А-50. Эти воздушные машины после обновления до версии А-50У смогут окончательно завоевать превосходство в украинском небе даже в том случае, если Соединенные Штаты отправят Киеву свои истребители F-16.

Модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получат принципиально новую РЛС-платформу, которая сможет выявлять и брать на сопровождение 130 целей. Дальностью действия повысится до 230 километров.

Кроме того, Россия заканчивает разработку самолета ДРЛОУ А-100 «Премьер», который представляет собой модификацию Ил-76МД-90А, оснащенную мощными новейшими двигателями. Его радиолокационная станция позволит следить за воздушным пространством половины европейского континента, находясь на российской территории.

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