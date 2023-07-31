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Минобороны Великобритании называет российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» одним из лучших видов вооружения в мире. Это мнение появилось давно, однако высказывать его британские высокопоставленные военные начали после появления модернизированной винтокрылой машины Ка-52 Hokum B (название в натовской классификации).

Портал «Свободная пресса» поясняет, что Ка-52М имеет одну важную особенность в сравнении со своим предшественником. Он способен использовать легкие управляемые ракеты «Изделие 305», которые точно поражают любые цели. Их вполне можно направлять даже в форточки окон многоэтажных домов, где затаился противник.

При этом «Аллигатор» может обнаруживать цели с дистанции в 50, а уничтожать с расстояния в 15 километров. Это дает возможность не попадать под удары вражеской ПВО. В том числе, и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Американское издание The Drive добавляет, что модернизированный вертолет оснащен новейшей системой управления вооружением и связи, а также продвинутой турелью электронно-оптического наведения.

Вертолеты Ка-52 активно задействуются в Сирии, а также в отражении контрнаступления ВСУ. Они успешно поражают пресловутые «Леопарды», которые откровенно разочаровали в боевых действиях на Украине и превратились в «танки-камикадзе».

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