Владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо обязать получать государственные номерные знаки. Только после этого можно будет начинать разрабатывать механизм фиксации нарушений ПДД и внедрять систему штрафов. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы дорожной сети и транспорта.

По словам Васильева, в первую очередь необходимо заставить всех владельцев средств индивидуальной мобильности пройти процедуру обязательной государственной регистрации для присвоения им госномеров. После этого можно будет заниматься созданием надежной системы для фиксации правонарушений водителями СИМ, объяснил представитель Совфеда.

«Если мы считаем передвигающегося на СИМ полноценным участником дорожного движения, то к нему должны применяться те же требования, что и к водителю любого транспортного средства», – заявил Васильев. При этом уже сегодня, по мнению сенатора, можно вводить штраф в размере 1 тысячи рублей за езду на электрическом самокате вдвоем. Фиксировать данное правонарушение может любой сотрудник ГИБДД по аналогии с переходом автомобильной дороги в неположенном месте.