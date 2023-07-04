Российские курорты оказались желанным местом для многих россиян. Большинство из них – почти 42% – считает поездку туда идеальным отдыхом. Такие данные приводит “Газета.ру” со ссылкой на онлайн-опрос платформы Webbankir.

Согласно исследованию общественного мнения, поездку за рубеж идеальным отдыхом назвало чуть больше 20% опрошенных. Дача или отдых за городом – также в числе фаворитов у россиян. За такой вид отдыха отдали свои голоса 41% участников социологического исследования. Примерно каждый пятый назвал идеальным отдыхом нахождение дома и экскурсионную поездку по России.

Сколько денег нужно для идеального отдыха – при ответе на этот вопрос мнения разделились. Однако большинство всё же полагает, что на неделю семье из 3 человек нужно не меньше 100 тысяч рублей. Такой вариант ответа выбрали более 63% респондентов. При этом более 45% опрошенных россиян готовы при серьёзной необходимости даже взят кредит на поездку.

Опрос проводился среди 2 тысяч человек. На вопрос об идеальном отпуске и отдыхе можно было дать несколько ответов.