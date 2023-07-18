Крупнейший в Российской Федерации банк с биологическими материалами долгожителей и супердолгожителей был создан на базе Российского геронтологического научно-клинического центра имени Н. И. Пирогова. Основной целью создания биобанка является выявление генов, которые отвечают за долголетие.

Анализ всех собранных данных позволит ученым более детально изучить механизмы старения на молекулярном уровне, развития возрастных болезней. В будущем результаты данных исследований помогут российским ученым выработать эффективные методы лечения и профилактики возрастных заболеваний.

По словам директора Института изучения старения Алексея Чурова, банк с биологическими образцами долгожителей является лишь малой частью обширной инфраструктуры всего Института. Коллекция содержит подробные клинические данные о пациентах, которые сопровождаются медицинскими заключениями и результатами молекулярных, генетических и биохимических исследований.