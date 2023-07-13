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“Ростех” запретил пользоваться гаджетами американской компании Apple сотрудникам холдинга “Швабе”, который входит в структуру государственной корпорации. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу “Ростеха”.

Уточняется, что запрет на использование айфонов распространяется только на служебную коммуникацию работников. Кроме этого, запрет не касается других предприятий и организаций, которые входят в “Ростех”. “Швабе” в структуре госкорпорации отвечает за производство и разработку оптико-электронных систем.

Ранее в СМИ появлялась информация, что айфоны могут использовать американские спецслужбы для слежки за российскими чиновниками. В частности, ФСБ сообщало, что многие устройства Apple, которые принадлежали дипломатам из России, были заражены вредоносным программным обеспечением. Позже в Кремле заявляли, что использовать айфоны на госслужбе “неприемлемо”.

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