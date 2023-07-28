Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые Россия бросила на отражение атак ВСУ, практически невозможно сбить, что делает их мощными и неуязвимыми боевыми системами. Об этом РИА Новости сообщил бывший советник президента Украины Олег Соскин.

Он отметил серьезное превосходство ВС РФ над украинской армией, а также особо выделил вертолеты Ка-52. Они наносят удары по скоплениям живой силы и техники, по командным и опорным пунктам с расстояния около 10 километров. Это позволяет не входить в зону действия фронтовой ПВО Украины.

Переносные зенитно-ракетные комплексы, полученные ВСУ от Запада, а также ЗРК малого радиуса действия просто не в состоянии дотянуться до «Аллигаторов», поэтому они эффективно выполняют свои боевые задачи и спокойно покидают позиции, уходя на базу для перезарядки оружейных систем.