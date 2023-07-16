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Российский телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание, что западные блогеры поддержали запрет смены пола в России. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам ведущего, многие иностранцы оставили доброжелательные комментарии под сообщением телеканала ВВС, сообщившего о принятии Госдумой данного законопроекта. Ряд комментаторов позитивно отозвались о данном законе, отметив, что именно таким образом государство должно заботиться о сохранения семейных ценностей. Среди комментариев блогеров также встречаются слова, что Запад упустил такую возможность.

Один из комментаторов даже оставил ироничный отзыв, в котором написал: «Никогда бы не подумал, что ВВС способна написать «что-то хорошее про Россию».

Напомним, что Госдумой был принят законопроект о введении запрета на смену пола. Данный закон достаточно многогранен. Упоминается, что если человек уже сменил пол до принятия данного закона, то ему будет запрещено усыновлять детей. Также будет запрещено вносить изменения в персональные данные.

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