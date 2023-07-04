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В Новой Москве 4 июля было сбито два украинских дрона вертолетного типа. Беспилотники, уничтоженные системой ПВО, сработавшей рядом с поселком Валуево, рухнули в поле, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все дроны, атаковавшие Новую Москву, сбиты. На местах их падения продолжают работу представители экстренных служб. Чтобы исключить какие-либо неприятные неожиданности, было принято решение часть авиарейсов, летящих в аэропорт Внуково, перенаправить в другие районы. На данный момент 7 рейсов отменили, 22 задерживаются с вылетом.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружен электронный модуль одного из сбитых беспилотников. Его изучат инженеры, чтобы вычислить место запуска.

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