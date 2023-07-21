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На территории Одесской области прогремели мощные взрывы сразу после объявления сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации.

Агентство УНИАН в своем Телеграм-канале сообщает, что звуки мощных взрывов, по предварительным данным, являются следствием работы расчетов противовоздушной обороны области.

Впоследствии украинский телевизионный канал «Пятый» в своем материале сообщил о повторных взрывах, которые прогремели на территории Одесской области. Через некоторое время в Телеграм-канале «Клименко тайм» написали уже о третьей волне мощных ракетных ударов. Все это время в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

По информации Минобороны РФ, по выявленным районам производства и хранения морских дронов ВС Украины, расположенных в Одессе и Ильичевске Одесской области, были нанесены удары возмездия. Военное ведомство отчиталось об успешном поражении выявленных целей.

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