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Съёмочный процесс спин-оффа сериала “Ведьмак” завершился. Netflix снимал его всего 2 месяца. Это в два раза меньше времени, чем планировалось. Такую информацию приводит издание Redanian Intelligence, которое специализируется на сериале “Ведьмак” – пишет издание “Чемпионат”.

Спин-офф основного шоу будет рассказывать про банду “Крысы”. Предполагалось, что история будет состоять из восьми эпизодов, однако, по мнению специалистов, два месяца – слишком короткий срок для того, чтобы снять такое количество серий. Есть предположение, что Netflix уже в процессе съёмок решил сократить число эпизодов до четырёх, а то и вовсе до трёх. Есть также версия, что новый проект окажется не мини-сериалом, а полнометражным фильмом – сроки реализации вполне укладываются в эту гипотезу.

Точных сроков выхода спин-оффа про банду “Крысы” не называется. Предположительно он должен выйти между третьим и четвёртым сезонами основного сериала.

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