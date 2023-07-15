В Москве и Рязанской области 15 июля были задержаны члены неонацисткой группировки «Параграф-88», проводившие разведку по месту работы и проживанию российских журналисток Ксении Собчак и Маргариты Симоньян. По предварительным данным, ими подготавливалось убийство журналисток, передает News.ru.

Соратники членов группировки «Параграф-88», задержанных по подозрению в подготовке к покушению на журналисток, не подтвердили свою причастность к инкриминируемым правоохранителями им действиям. Журналисты Телеграм-канала «Осторожно, новости», принадлежащего Ксении Собчак, отметили, что члены группировки заявили о своей непричастности к «заукраинцам и тем более трансукраинцам».

При этом члены «Параграфа-88» заявили о задержании правоохранителями своих соратников. Также они заявили, что распускают свою группировку из-за того, что один из ее членов не позаботился о своей безопасности, тем самым «подставил всю группу». По их сведениям, у одного из задержанных правоохранителями был изъят автомат Калашникова.