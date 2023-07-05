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Съёмки новой киноленты во франшизе “Чужие” завершены. Об этом сообщает издание Collider – передаёт РИА “Новости”. Режиссёром картины выступил Федерико Альварес.

Когда новая лента о ксеноморфах выйдет на экраны, пока неизвестно. Точные сроки проката не называются. Сюжет тоже держится в тайне. Известно лишь, что с предыдущими фильмами новый проект никак не связан. По мнению специалистов, это было сделано намерено, чтобы привлечь к “Чужому” новую аудиторию, которая не интересовалась франшизой раньше. В картине снимались актёры Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй.

Первый “Чужой” вышел на экраны более 40 лет назад. Последняя на сегодняшний день кинолента об инопланетянах-ксеноморфах была выпущена в 2017 году. Режиссёром фильма “Чужой: Завет” стал Ридли Скотт. В фильме объясняется, почему инопланетная раса создала ксеноморфов.

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