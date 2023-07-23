Обновление программного обеспечения в ряде моделей смартфонов под управлением Android внезапно стало приводить к появлению на экране загадочных зеленых линий. Это явление уже называют «эпидемией», так как никто не понимает, что происходит.

Первыми об этой проблеме рассказали владельцы смартфонов OnePlus, затем о таинственных линиях сообщили и пользователи аппаратов QOO и Realme. Все эти бренды принадлежат концерну BBK, поэтому изначально возникла версия о каких-то особенностей дисплеев.

Но буквально на днях о зеленых линиях на экране заговорили и владельцы южнокорейских смартфонов Samsung. Пользователи отмечают, что появляющиеся объекты не всегда имеют зеленый цвет. В некоторых случаях они бывают розовыми. Возникают они только в вертикальном положении аппарата.

Производители пока не отреагировали на новости об «эпидемии зелёных линий». Но она продолжается, на появление артефактов уже жалуются и владельцы смартфонов других брендов. Никаких физических повреждений при этом не наблюдается, причины возникновения проблемы в настоящий момент установить не удается.