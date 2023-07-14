Премьера фильма “Оппенгеймер” в Лондоне пошла не по плану. Приехавший на неё актёрский состав покинул показ. Артисты отправились “рисовать плакаты для пикетов” из-за забастовки, которую планирует начать Гильдия актёров США. Об этом сообщает телеканал Sky News – передают “Известия”.

Действия актёров прокомментировал режиссёр “Оппенгеймера” Кристофер Нолан. С его же слов, забастовка была неизбежной. Премьерный показ покинули Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант.

Гильдия киноактёров планирует начать забастовку 14 июля (примерно в 10:00 по московскому времени). Требования: улучшение условий труда, повышение минимальных зарплат, соцгарантии и так далее. Ранее сообщалось, что забастовку начали сценаристы. До этого сотрудники киноиндустрии вели переговоры с Альянсом продюсеров кино и ТВ. Переговоры длились больше 10 дней, но ни к чему не привели. Последний раз голливудские актёры и сценаристы вместе бастовали в 1960 году.

Фильм “Оппенгеймер” рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Мировой прокат картины начнётся 21 июля. Между тем первые критики, которые видели ленту, остались от неё в восторге. В России официально “Оппенгеймер” демонстрироваться не будет.