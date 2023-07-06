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В среду в Екатеринбурге попрощались с 6-летним Далером Бабиевым, которого около недели искали практически все жители города. Однако позже выяснилось, что ребенок погиб гораздо раньше, передает РИА Новости.

Водолазы искали тело мальчика в водоемах, волонтеры и полицейские прочесали город и его окрестности вдоль и поперек. Но найти Далера не удавалось. Его опекун Вероника Наумова с мужем не стояли на учете и казались вполне благополучной семьей. Тем более, что они воспитывали еще троих собственных и двоих приемных детей.

Но правоохранители все же заподозрили Наумову, так как стало известно о ее жестоком отношении к детям. В социальных сетях появилось множество постов, в которых об этом рассказали очевидцы. В итоге спустя три дня после задержания опекун показала место, куда спрятала тело давно погибшего ребенка. Она объяснила, что мальчик случайно утонул в ванне, когда его купала сестра. Но насколько это правдивая информация, еще предстоит проверить следователям.

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