Оперный и эстрадный певец, народный артист России Эдуард Лабковский скончался 22 июля. Исполнитель не дожил до своего 85-лететия всего лишь два дня. Самой известной композицией, исполняемой артистом, можно считать «Незримый бой». Эта песня являлась саундтреком в картине «Следствие ведут знатоки». Строчка «Наша служба и опасна и трудна» является настоящей визиткой сериала.

Также многим российским зрителям полюбился фильм 1977 года «В зоне особого внимания». Вокал Лабковского звучит в этом фильме. Картина прославилась композицией «Песня десантников». Песня «Хорошая погода» – в комедийном фильме «Старый знакомый».

Эдуард Лабковский родился 24 июля 1938 года в Казахской ССР. Будучи трехлетним ребенком переехал с семьей в Москву. В музыкальной школе освоил инструмент скрипку. После службы в армии поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Он был солистом Оперной студии при Московской государственной консерватории имени Чайковского.