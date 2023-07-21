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В Комсомольске-на-Амуре продолжается проверка всех обстоятельств трагедии с полуторагодовалым ребенком. Тем временем, врачи борются за жизнь девочки.

Ребенок остался с няней, которая взяла девочку с собой, уходя в гости к своему знакомому. Женщина вместе с 37-летним приятелем употребляла алкогольные напитки и жаловалась на своего супруга. Когда девочка вдруг расплакалась, мужчина выбросил ее с третьего этажа квартиры на улице Орджоникидзе.

Ребенок выжил, но врачи диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Сейчас врачи пытаются спасти девочку. В отношении мужчины, выбросившего ее с балкона, возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего.

Представитель управления Следственного комитета по Хабаровскому краю Дарья Немцева рассказала, что в настоящий момент осуществляется сбор доказательств для суда. Проводятся опросы свидетелей, а также необходимые экспертизы.

Проверка проводится и в отношении матери ребенка из-за ненадлежащего выполнения родительских обязанностей.

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