В крымском курортном городе Феодосия у жилого дома взорвался припаркованный мопед из-за сдетонировавшего взрывного устройства неустановленного типа. Об этом сообщает управление Следственного Комитета по Республике Крым и городу Севастополю.

Как следует из заявления ведомства, опубликованном на официальном сайте, 12 июля в районе 19 часов около подъезда №7 многоквартирного дома №18, расположенного по улице Земская в городе Феодосия, произошла детонация неустановленного взрывного устройства. По словам следователей, взрывное устройство было закреплено на припаркованном у дома мопеде.

По факту взрыва и покушения на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), было возбуждено и начато расследование уголовного дела, резюмировали в СК. Ранения не представляющие опасности для жизни в результате взрыва получили две, проходившие мимо, женщины в возрасте 61 и 85 лет. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.