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В ночь на 6 июля на Украине была объявлена воздушная тревога в 11 областях. Многочисленные мониторинговые ресурсы писали, что планируется удар по Киеву дронами-камикадзе «Герань-2», но на этот раз они просчитались. ВС РФ атаковали Львов ракетами «Калибр», причем сделали это весьма успешно, пишет портал «Свободная пресса».

«Не исключено, что опять прилетело по пентагоновским офицерам, которые командуют генерал-атаманами ВСУ. Значит, велика вероятность отправки некоторых из них на родину в гробах, обернутых звездно-полосатым флагом, — сообщил обозреватель Александр Ситников.

Он также привел недоумевающие посты украинских блогеров, которые оказались удивлены неэффективностью ПВО. Ведь в соседней Польше развернуты натовские АВАКСы, которые не должны были пропустить столь мощную российскую атаку. Львов находится всего в несколько десятках километров.

Но ракеты «Калибр» все же поразили все намеченные цели даже при том, что часть их противнику все же удалось сбить. Чтобы обойти противовоздушную оборону, они летели по руслам рек.

Мэр Львова заявил о разрушении более 50 домов и уничтожении более 60 автомобилей ракетами «Калибр». Но это очередное вранье Киева. Как показывает практика, ущерб гражданской инфраструктуре Украины наносят только обломки зенитных ракет, выпускаемых плохо обученные боевиками войск ПВО. Они выпускают по десятку противоракет на каждый боезаряд ВС РФ, устраивая настоящий апокалипсис для своих же граждан.

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