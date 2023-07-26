Украинским ВС нечего противопоставить российским барражирующим боеприпасам «Ланцет». Шведский портал SVT пишет, что у Киева нет зенитно-ракетных комплексов, способных обнаруживать и сбивать такие дроны-камикадзе.

«Ланцеты» тем временем разгоняются до 100 километров в час и преодолевают расстояния в несколько десятков километров. Вес боевой части составляет от 3 до 5 кг, благодаря чему дроны могут уничтожать легкобронированную и тяжелую боевую технику, опорные и командные пункты, наносить удары по скоплениям живой силы противника и по его системам ПВО.

Компания ZALA AERO, являющаяся частью концерна «Калашников», с начала специальной военной операции в 50 раз увеличила количество выпускаемых барражирующих боеприпасов. Поэтому ВС РФ могут использовать их практически без ограничений на любом участке линии соприкосновения.