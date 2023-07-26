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Во время украинского контрнаступления одной из главных угроз для бронетехники вооруженных сил Украины стали российские барражирующие боеприпасы «Ланцет», способные точно поражать цели на поле боя. Об этом в своем материале сообщает обозреватель шведского государственного медиа SVT.

По словам Эрика Нурдберга, компактные «одноразовые» беспилотные летательные аппараты «Ланцет» Вооруженных Сил Российской Федерации способны наносить удары вглубь территории, подконтрольной украинской армии, и уничтожать приоритетные цели: бронетехнику, ракетные и радиолокационные комплексы. При этом вооруженные силы Украины не располагают эффективным вооружением, способным противодействовать российским ударным дронам.

Напомним, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» были разработаны компанией ZALA AERO, входящей в состав концерна «Калашников». После запуска ударные дроны передвигаются в небе со скоростью 100 км/час и способны поражать цели в радиусе нескольких десятков километров.

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