Телеведущий Иван Ургант на данный момент находится в Исландии. Ургант поделился в социальных сетях видео, которое он снял прямо на лошади. Во время верховой езды, телеведущий исполнил музыкальное послание Михаилу Боярскому, представив собственную версию известной песни из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера».

Он также отметил, что уже потратил 48 тысяч рублей в Исландии, которая является одной из самых дорогих стран в мире.

Ранее генеральный директор Первого канала, Константин Эрнст, отказался отвечать на вопрос о возвращении телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта на телеканал. Эрнст заявил, что он не будет комментировать вопрос о дате возвращения шоуменов на Первый канал.