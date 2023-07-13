ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущий Иван Ургант на данный момент находится в Исландии. Ургант поделился в социальных сетях видео, которое он снял прямо на лошади. Во время верховой езды, телеведущий исполнил музыкальное послание Михаилу Боярскому, представив собственную версию известной песни из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера».

Он также отметил, что уже потратил 48 тысяч рублей в Исландии, которая является одной из самых дорогих стран в мире.

Ранее генеральный директор Первого канала, Константин Эрнст, отказался отвечать на вопрос о возвращении телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта на телеканал. Эрнст заявил, что он не будет комментировать вопрос о дате возвращения шоуменов на Первый канал.

Вам может понравиться

Сотрудникам российского холдинга “Швабе” запретили пользоваться айфонами

“Ростех” запретил пользоваться гаджетами американской компании Apple сотрудникам холдинга “Швабе”, который входит в структуру государственной корпорации. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу “Ростеха”. Уточняется, что запрет на использование айфонов

Звезда сериала “Барри” присоединился к актёрскому составу нового фильма о Супермене

Энтони Кэрриган сыграет одну из ролей в фильме “Супермен: Наследие”. Звезда сериала “Барри” уже присоединился к актёрскому составу проекта. Об этом сообщает издание “Чемпионат” со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Вдова певца Хворостовского продемонстрировала фигуру в бикини

Флоранс Илли, вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, продемонстрировала фигуру в купальнике. Сейчас Флоранс находится на отдыхе в Италии. Свой снимок она подписала лаконично «Жизнь прекрасна». На фото знаменитость запечатлена в