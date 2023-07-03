Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка станет ведущей нового шоу «Команда», в котором будут рассказываться истории успеха многих звезд. Проект был создан при поддержке Института развития интернета.

В передаче будет рассказываться о людях, добившихся успеха в определенной области – в искусстве, науке, бизнесе, литературе, политике, спорте. Кроме того, герои расскажут о членах своих команд, которые вместе с ними стремились к успеху, поддерживали и помогали на разных этапах восхождения к главной цели.

Каждый выпуск передачи будет посвящаться одному герою. Ведущая будет помогать участнику программы найти формулу собственного успеха. Также они вместе выяснят, какую роль в его становлении сыграла команда. Зрителям будут представлены члены команды главного героя.

В первых выпусках передачи зрители узнают о пути к успеху футболиста Андрея Аршавина и российского исполнителя и музыканта Григория Лепса.