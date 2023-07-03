Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка станет ведущей нового шоу «Команда», в котором будут рассказываться истории успеха многих звезд. Проект был создан при поддержке Института развития интернета.

В передаче будет рассказываться о людях, добившихся успеха в определенной области – в искусстве, науке, бизнесе, литературе, политике, спорте. Кроме того, герои расскажут о членах своих команд, которые вместе с ними стремились к успеху, поддерживали и помогали на разных этапах восхождения к главной цели.

Каждый выпуск передачи будет посвящаться одному герою. Ведущая будет помогать участнику программы найти формулу собственного успеха. Также они вместе выяснят, какую роль в его становлении сыграла команда. Зрителям будут представлены члены команды главного героя.

В первых выпусках передачи зрители узнают о пути к успеху футболиста Андрея Аршавина и российского исполнителя и музыканта Григория Лепса.

Вам может понравиться

Вице-премьер Чувашии рассказал об обстоятельствах гибели прокурора Фомина во время заплыва

1 июля на Волге во время заплыва погиб прокурор Чувашии Андрей Фомин. Вице-премьер республики Дмитрий Краснов выразил соболезнования родным и близким Фомина, а также рассказал о подробностях его гибели. Он

Бойцы группировки «Юг» уничтожили станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском

Под Артемовском уничтожены пункт управления БПЛА и станция спутников связи Starlink, принадлежащие украинским военным. РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы группировки войск “Юг”, сообщает, что удары наносились из артиллерийских

«Лента.ру» рассказала о роскошной свадьбе «китайской Ким Кардашьян» Анджелабейби

Свадьба “китайской Ким Кардашьян” Анджелабейби и актера Хуана Сяомина, которая состоялась в 2015 году обошлась примерно в 30-43 миллиона долларов. Это было самое роскошное подобное мероприятие в десятых годах, о