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Москвич пострадал от укуса зараженного инфекцией клеща и теперь проходит обследование на боррелиоз. Но примечательным в этой истории является тот факт, что паразит преодолел 4000 километров, чтобы укусить столичного жителя.

33-летний мужчина побывал на Байкале и именно там клещ забрался в его куртку и затаился. Он благополучно прибыл в Москву, а еще через неделю укусил москвича. Медики подтвердили, что паразит заражен боррелиозом, поэтому мужчине придется пройти обследование. А в случает подтверждения диагноза – еще и лечение, так как заболевание может привести к перикардиту, хроническому Лайм-артриту, атрофическому акродерматиту и другим недугам.

Москвич проходит обследование и не унывает. Он уже назвал укусившего его клеща Васей и не очень боится всех рисков для здоровья, которые появились после укуса.

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