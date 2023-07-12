Москвич пострадал от укуса зараженного инфекцией клеща и теперь проходит обследование на боррелиоз. Но примечательным в этой истории является тот факт, что паразит преодолел 4000 километров, чтобы укусить столичного жителя.

33-летний мужчина побывал на Байкале и именно там клещ забрался в его куртку и затаился. Он благополучно прибыл в Москву, а еще через неделю укусил москвича. Медики подтвердили, что паразит заражен боррелиозом, поэтому мужчине придется пройти обследование. А в случает подтверждения диагноза – еще и лечение, так как заболевание может привести к перикардиту, хроническому Лайм-артриту, атрофическому акродерматиту и другим недугам.

Москвич проходит обследование и не унывает. Он уже назвал укусившего его клеща Васей и не очень боится всех рисков для здоровья, которые появились после укуса.