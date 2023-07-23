Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Внезапно разозлившийся участник турнира в шахматном клубе «Петровская ладья» схватил шахматную доску и избил сразу троих человек. Он задержан, а пострадавшие находятся в больнице, рассказал тг-канал Shot.

Шахматист напал с доской на главного судью турнира и пытавшегося ему помочь 63-летнего администратора клуба. Но больше всего досталось охраннику, который ходе остановить избиение. У него рассечен нос, оторвана часть уха, а также сильно разбита голова.

Состояние сотрудника охраны и судьи турнира, у которого диагностировали сотрясение мозга и обнаружили раны на голове и лице, оценивается медиками как тяжелое. Шахматист, использовавший доску не по назначению, задержан правоохранительными органами. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы столь странного поведения участника турнира.

Вам может понравиться

Русская Барби Анжелика Кенова планирует совместить просмотр двух противоположных картин – «Барби» и «Оппенгеймер»

Модель из России, внешность которой все сравнивают с куклой Барби, Анжелика Кенова заявила, что с нетерпением ждет премьеры голливудской картины «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях,

Захарова: виновные в убийстве российского журналиста понесут наказание

Убийство военного корреспондента Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции не было случайностью. Украинские ВС продолжают практику преступного террора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Киев

В Новосибирске нокаутировали мужчину во время драки у диско-бара

В масштабной потасовке рядом с баром на улице Советской в Новосибирске один из участников потерял сознание. Тг-канал АСТ-54 Black опубликовал видеозапись этого инцидента. На кадрах видно, что сразу несколько человек