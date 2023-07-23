Внезапно разозлившийся участник турнира в шахматном клубе «Петровская ладья» схватил шахматную доску и избил сразу троих человек. Он задержан, а пострадавшие находятся в больнице, рассказал тг-канал Shot.

Шахматист напал с доской на главного судью турнира и пытавшегося ему помочь 63-летнего администратора клуба. Но больше всего досталось охраннику, который ходе остановить избиение. У него рассечен нос, оторвана часть уха, а также сильно разбита голова.

Состояние сотрудника охраны и судьи турнира, у которого диагностировали сотрясение мозга и обнаружили раны на голове и лице, оценивается медиками как тяжелое. Шахматист, использовавший доску не по назначению, задержан правоохранительными органами. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы столь странного поведения участника турнира.