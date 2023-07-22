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В Сети появилась видеозапись из торгового центра «Времена года» в Москве, где в субботу произошел прорыв трубы с кипятком. Сообщается, что ожоги разной степени тяжести получили 70 человек.

Телеграм-канал Shot опубликовал первые кадры с места событий. На них видно, как врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим. В подавляющем большинстве случаев у посетителей и работников ТЦ обожжены ноги.

Пока неизвестно, по каким причинам прорвало трубу. Сообщается, что около 18 человек не могут покинуть супермаркет, так как они заблокированы горячим паром и кипятком. Но судя по последним данным, все они находятся в безопасном помещении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате аварии погибли четыре человека, все они были сотрудниками торгового центра.

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