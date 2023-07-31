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Мать задержанного в Челябинской области маньяка знала, что ее сын удерживает похищенную девушку в сексуальном рабстве. Телеграм-канал Shot опубликовал рассказы жителей села Смолино, где жил преступник.

Мать покрывала сына. Она заявляла, что девушка абсолютно свободна и может ездить к родителям. Но она якобы так сильно любит маньяка, что нечасто выходит из дома. Знакомить с жертвой похищения женщина также никого не собиралась.

Мать преступника, по словам местных жителей, является странной и нервной женщиной. Она часто повторяла одно и то же, говорила путано, поэтому мало кто мог ее понять.

Сам маньяк был нелюдимым, что вызывало у соседей подозрения. Лишь одна из них считала преступника верующим, так как он подарил ей икону. Все остальные были уверены, что мужчине «пора в психушку».

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