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Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о расширении Североатлантического альянса, оговорился и поддержал вступление в блок НАТО Украины, вместо Швеции.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО», – заявил немецкий канцлер на пресс-конференции. Однако после непродолжительной паузы и смеха в зале Олаф Шольц понял свою ошибку. Далее немецкий лидер поправил себя и выразил поддержку Швеции в ее стремлении вступить в блок НАТО.

Напомним, что после начала активных боевых действий на территории Украины в конце февраля 2022 года Швеция и Финляндия в мае подали совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс. При этом Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила согласия от Венгрии и Турции.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проводился с 11 по 12 июля 2023 года, прошли переговоры между представителями Турции и Швеции. Анкара согласилась поддержать стремление Стокгольма вступить в НАТО в обмен на поддержку собственного вступления в Европейский союз.

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