Популярная певица Ольга Серябкина поделилась в эфире телепрограммы «Шоу Воли» своими впечатлениями после участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае». По ее словам, она испытала множество эмоций, особенно на соревновательной дистанции, где она одержала верх в двух дуэлях из трех.

Однако в итоге 38-летняя певица уступила в последней дуэли популярной актрисе Анне Хилькевич и вынуждена была покинуть шоу. По мнению Серябкиной, решение Хилькевич перейти в народную команду из звездной было продиктовано банальным желанием создать эффектное шоу.

Также певица вспомнила, что во время съемок в пустыне их команда не могла заснуть в палатках из-за острого чувства голода. Поэтому они тайком выбрались из палаток и пробрались в лагерь съемочной группы. Там они нашли еду операторов и съели все без остатка. Серябкина призналась, что острое чувство голода отодвинуло чувство стыда на второй план.

В итоге артистка призналась, что участие в шоу подарило ей много новых эмоций и друзей. Серябкина заявила, что участие в подобных мероприятиях действительно может раскрыть настоящую суть человека.