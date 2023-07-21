В пресс-службе ГУМВД по Самарской области сообщили, что в городе был задержан похититель практически сотни плиток шоколада из трех магазинов. Правоохранители задержали 18-летнего вора.

Отмечается, что сотрудники магазинов обратились по поводу кражи в правоохранительные органы. Хотя кража была обнаружена не сразу, а только лишь когда при ревизии была выявлена огромная нехватка сладостей.

Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что вором оказался местный житель в возрасте 18-ти лет. Причиной кражи оказалось, что молодой человек продавал краденые плитки шоколада на улице. На видеозаписях видно, как вор берет с прилавка магазина шоколад и прячет его под одеждой. За месяц 18-летний похититель сладкого смог вынести из трех магазинов 96 плиток шоколада. Сумма общего ущерба составила пять тысяч рублей.

После задержания выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за хищение в мелких размерах. Однако на этот раз против похитителя сладостей было заведено уголовное дело “Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию”.