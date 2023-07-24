Мощные взрывы зафиксированы в ночь на 24 июля в Измаиле Одесской области. В данным момент атака продолжается, мониторинговые ресурсы пишут об обнаружении дронов-камикадзе «Герань-2», приближающиеся к населенным пунктам Рени и Килия, а также к курортным поселкам Приморское и Росейка.

На юге Одесской области, как раз в Рени и Измаиле располагаются речные порты на Дунае, которые Киев намеревается использовать для вывоза из страны зерна. Не исключено, что целью стали именно они. Кроме того, в эти города может доставляться западное вооружение и техника через Румынию.

Напомним, Одесская область уже неделю подвергается атакам ВС РФ. Удары наносятся не только дронами-камикадзе, но и крылатыми, баллистическими, противокорабельными ракетами. Непосредственно в Одессе, а также расположенном рядом Черноморске атакованы морские порты, склады с вооружением и боеприпасами, другие объекты, активно используемые ВСУ.