Сериал «Укрытие» стал неожиданно популярным. Он не был включен в подборки ожидаемых новинок 2023 года. Но, начиная с пилотной серии, шоу смогло выйти во главу рейтинга. За весну ни один другой проект в США не был столь популярен, как сериал «Укрытие».

Стоит отметить, что это шоу многие сравнивают с «Остаться в живых». Ведь со времен окончания последнего еще не один сериал не был так высоко оценен зрителями. Поэтому нет ничего удивительного, что представители Apple TV объявили о запуске второго сезона.

Сюжет сериала «Укрытие» рассказывает о людях, живущих в бункере. Причина пребывания 10 тысяч человек в бункере достоверно не известна, но властями запрещены предметы из прошлого. Также нельзя покидать бункер, ведь иначе постигнет страшная смерть.

Главную героиню, Джульетту, в шоу сыграла актриса Ребекка Фергюсон. Первый сезон сериала состоит из 10 серий. Сериал выходит на платформе Apple TV. Он также переведен на русский язык и доступен к просмотру в России.