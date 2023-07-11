Телеканал ТНТ объявил о съемках продолжения полюбившегося многим россиянам ситкома «Счастливы вместе». После 10-летнего перерыва сериал вновь появится на экранах телевизоров, только уже под названием «Букины». И это вполне логично, ведь главные герои сериала – семья Букиных.

К своим ролям вновь вернутся Виктор Логинов (Геннадий Букин), Наталья Бочкарева (Дарья Букина), Дарья Сагалова ( Света Букина) и Александр Якин (Рома Букин).

По словам актера Виктора Логинова, ему часто задавали вопрос, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году. «И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних 10-ти лет мне казалось, что снова увидеть Букиных на экранах невозможно», – отметил актер.

Режиссер комедийного сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов рассказал, что очень рад возвращению шоу на экраны. Он отметил, что продюсеры ему уже предложили стать режиссером продолжения ситкома. Однако у Дронова очень загруженный график, поэтому он еще не дал своего согласия.