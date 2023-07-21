Вступив в Евросоюз, Турция потеряет собственное лицо на мировой арене. Но вряд ли это случится – страну не хотят видеть в ЕС. Такое мнение высказал у себя в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков – передаёт РИА “Новости”.

Член Совета Федерации прокомментировал недавние слова официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано. Тот дал понять, что Турцию не примут в Евросоюз, как минимум, в 2024 году. Пушков полагает, что путь в ЕС для Анкары заказан. Причём дело не только в личности президента Эрдогана. Будущий лидер турецкого государства также вряд ли сможет добиться вступления Турции в ЕС.

Пушков отметил, что Турция не получит даже безвизовый режим с Европой, поскольку “не соответствует критериям”.

Ранее в Анкаре заявляли, что одобрят вступление Швеции в НАТО после того, как Турция войдёт в состав ЕС. Вступление скандинавской страны в альянс мешает отсутствие согласия Анкары, как одного из членов военного блока. Заявку на вступление в НАТО Швеция подала ещё весной прошлого года вместе с Финляндией, которую официально приняли в НАТО в начале апреля этого года.