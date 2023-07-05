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Появилась информация, что стартовали съемки нового голливудского фильма о Формуле 1 с Брэдом Питтом в главной роли. Первые сцены будут сняты во время предстоящего Гран При в Великобритании.

В Сети уже появились снимки гоночной трассы в Сильверстоуне, где расположены боксы участвующих в гонке команд. Среди них есть боксы вымышленной команды Apx GP. Именно за эту команду по сюжету фильма будет выступать гонщик Сонни Хейс, которого сыграет Брэд Питт. А напарником Питта станет Демсон Идрис, который сыграет роль гонщика Джошуа Пирса.

Отмечается, что съемки выезда автомобиля Брэда Пита будут проводится на трассе в Сильверстоуне во время перерыв между официальными сессиями Гран При Великобритании.

Сюжет предстоящего фильма повествует о экс-гонщике Сонни Хейсе, ставшем владельцем собственной команды. Однако Хейс вновь сядет за руль гоночного автомобиля, чтобы помочь молодому гонщику. Режиссер картины – Джозеф Косински.

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