Башкортостанец собственноручно изготовил военные багги для российских военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава Чишминского района республики Башкирии Ришат Мансуров в своем Телеграм-канале.

По его словам, неравнодушный сельский механик занимается сборкой военных багги для передачи их российским военнослужащим в зону СВО. Народный умелец собирает очень маневренные раллийные автомобили с усиленным кузовом из металлических труб и листов. При этом вместо лобового стекла на багги установлена металлическая сетка с возможностью закрыть ее листом стали с небольшой прорезью для водителя. Данные багги помогут российским военным выполнять боевые задачи на фронте, резюмировал Мансуров.

Сообщается, что для сборки военных багги сельский механик использовал детали отечественного автопрома производства АвтоВАЗ. Ходовая часть, двигатель и рулевое управление башкортостанец взял от автомобиля Lada 2114, а колеса для багги установил от внедорожника Нива. Вес самодельной багги составляет всего 500 кг. В ближайшее время несколько багги будут доставлены российским бойцам в зоне СВО.