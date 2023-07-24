Эксперт в области сексологии Олег Гулько рассказал, что мастурбация один из самых лучших способов улучшить свое самочувствие, физическое и психическое здоровье. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

Мастурбация представляет собой самостимуляцию эрогенных зон с целью получения сексуального удовлетворения, заканчивающегося оргазмом. Но некоторые люди считают этот акт неприемлемым и даже опасным для организма действием. Хотя, по словам эксперта, мастурбация имеет множество положительных качеств не только для физического, но и психологического состояния человека.

Когда у человека происходит оргазм, то в организме вырабатываются эндорфины, окситоцин и пролактин, помогающие организму снять стресс и перенапряжение. Об этом сообщил врач-сексолог, психотерапевт научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько. Кроме этого, мастурбация улучшает качество сна, а у женщин снимает болевой синдром во время менструации.