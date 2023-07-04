ВСУ в рамках контрнаступления и не собираются продвигаться вперед, так как ведут боевые действия «на истощение» российской армии. Такое заявление сделал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он пояснил, что ВСУ сменили тактику и больше не пытаются прорывать оборону ВС РФ. Они якобы поставили перед собой иную цель, заключающуюся в уничтожении как можно большего количества техники, командных и опорных пунктов, средств ПВО и складов с боеприпасами, оружием и топливом.

Подобные заявления Данилова и других представителей киевского режима – это следствие неудавшегося контрнаступления. Как на Запорожском, так и на Донецком направлениях продвижение ВСУ замедлилось, поэтому власти Украины вынуждены как-то объяснять это западным покровителям и украинскому народу, который уже все чаще говорит о контратакующих действиях со злой иронией.