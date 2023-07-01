Портал “Автоновости дня” представил ТОП самых недорогих российских автомобилей, которые граждане смогут приобрести уже этим летом.

Третью позицию в этом рейтинге занимает автомобиль LADA Niva Travel, который можно приобрести за 1 042 900. В базовой комплектации внедорожник оснащается зеркалами с подогревом и электроприводом, аудиосистемой и стальными колесными дисками. Двигатель объемом 1,7 литра и мощностью в 80 л.с. дополняется пятиступенчатой “механикой”.

На второй позиции оказалась еще одна “Нива” – LADA Niva Legend. Классический внедорожник стал еще и самым доступным в этом классе. Купить его можно за 821 900 рублей. Объем и мощность двигателя составляют 1,7 литра и 83 л.с, машина комплектуется пятиступенчатой механической КПП, креплениями для детских кресел ISOFIX, электрическими стеклоподъемниками.

На первом месте по доступности остается все та же Lada Granta, которая в комплектации Classic 22 стоит всего 692 300 рублей. Пятиступенчатая АКПП в этом авто дополняет двигатель с объемом в 1,6 л и 90 лошадиных сил, имеется обогрев боковых зеркал, стеклоподъемники на электроприводе и электроусилитель руля.