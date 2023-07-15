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Как следует из сообщения ФСБ России, опубликованном на официальном сайте ведомства, пособникам украинских спецслужб киевские кураторы обещали выплатить по полтора миллиона рублей за убийство Собчак и Симоньян.

Представители Службы безопасности Украины обещали выплатить три миллиона рублей участникам неонацисткой группировки «Параграф-88» за убийство российских журналисток. Злоумышленники были арестованы сотрудниками ФСБ в пятницу в Москве и Рязанской области.

Представители ФСБ сообщили, что подозреваемые сознались в работе на украинские спецслужбы. За каждое из убийств злоумышленники должны были получить по полтора миллиона рублей. Таким образом, жизни главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак представители украинских спецслужб оценили в три миллиона рублей.

В настоящий момент Следственный комитет России намерен возбудить в отношении задержанных лиц уголовные дела за «экстремизм и терроризм».

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