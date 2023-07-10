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Ученые Венского университета рассказали о наблюдениях за паутинными клещами. Особенно заинтересовал их процесс спаривания, который сильно отличается от любых других животных и насекомых.

По словам исследователей, клещи-самцы после достижения самками половой зрелости охраняют их и дожидаются момента, пока те начнут линять. После этого самец в буквальном смысле набрасывается на «партнершу» и сдирает с нее кожу.

В период ожидания самцы также причудливо «барабанят» по самкам передними лапами. По мнению ученых, делают они это, чтобы ускорить линьку и начать спаривание. Сам процесс совокупления занимает не более нескольких секунд. Все дело в том, что самцы опасаются конкуренции со стороны своих сородичей и очень торопятся. При этом они тратят огромное количество энергии.

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