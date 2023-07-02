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Неподалеку от границ Краснодарского края кружит разведывательный летательный аппарат ВВС США . Он ведет аэрофотосъемку, используя оборудование с высоким разрешением. Это дает возможность получать весьма качественные фото Черноморского побережья региона и даже отдыхающих на пляже людей.

Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar24, воздушное судно с названием Forte 12 поднялось в небо с авиабазы НАТО на острове Сицилия. Затем оно пересекло Грецию и Болгарию, оказавшись в непосредственной близости от российских границ. При этом маршрут частично скрыт, что указывает на полет с выключенным транспондером.

Напомним, самолеты и беспилотные аппараты НАТО регулярно кружат над Черным морем. У Краснодарского края весной были обнаружены два разведывательных летательных аппарата, которые сопровождались двумя американскими истребителями.

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