Неподалеку от границ Краснодарского края кружит разведывательный летательный аппарат ВВС США . Он ведет аэрофотосъемку, используя оборудование с высоким разрешением. Это дает возможность получать весьма качественные фото Черноморского побережья региона и даже отдыхающих на пляже людей.

Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar24, воздушное судно с названием Forte 12 поднялось в небо с авиабазы НАТО на острове Сицилия. Затем оно пересекло Грецию и Болгарию, оказавшись в непосредственной близости от российских границ. При этом маршрут частично скрыт, что указывает на полет с выключенным транспондером.

Напомним, самолеты и беспилотные аппараты НАТО регулярно кружат над Черным морем. У Краснодарского края весной были обнаружены два разведывательных летательных аппарата, которые сопровождались двумя американскими истребителями.