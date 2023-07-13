Популярная 36-летняя актриса Настасья Самбурская активно занимается спортом, придерживается здорового питания и ведет здоровый образ жизни, поэтому находится в прекрасной физической форме. В своем личном блоге Самбурская постоянно радует поклонников фотографиями в откровенных образах.

В рамках новой фотосессии актриса предстала перед поклонниками в образе испанской сеньориты. Самбурская выбрала яркий корсет красного цвета в сочетании с длинной черной юбкой с глубоким вырезом. Образ жгучей испанки дополнили крупные серьги, распущенные волосы и легкий макияж.

Поклонники актрисы пришли в полный восторг после публикации снимков, а сама актриса призналась, что «испытала приступ острого нарциссизма, разглядывая эту фотоссесию». При этом один из фанатов написал: «Вы одна из тех, на кого хочется смотреть вечно». Другие подписчики также написали массу комплементов в адрес Самбурской среди которых были «шикарная», «настоящая испанская сеньорита» и «женственная и сногсшибательная».